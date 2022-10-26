زكي ينوه بجهود الجزائر لإنجاح القمة العربية

أثنى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على الجهود التي بذلتها الجزائر والامكانيات التي سخرتها من أجل إنجاح القمة العربية، معربا عن شكره لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لرعايته السامية لهذا الموعد.

وقال حسام زكي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها الـ31، التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر القادم، أن الجامعة العربية وقفت على الجهد الذي بذلته الجزائر و "هو جهد عال ومشكور ويستحق كل الثناء، لذلك فإننا نسجل باسم أعضاء الأمانة العامة للجامعة العربية الشكر الواجب لدولة الجزائر في هذا الخصوص"، كما "نتقدم بكل الشكر لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لرعايته السامية لهذه الأعمال".

ونوه بذات المناسبة بـ "قدرة الجزائر على مواكبة طلباتنا المتعددة في عقد أول قمة عربية لا ورقية واستجابتها الكريمة لتوفير الإمكانيات التي مكنتنا من إجراء هذه القمة بهذا الشكل التكنولوجي العصري الحديث الذي يساعد في نقل الجامعة العربية إلى مصاف المنظمات التي تتعامل بهذا المستوى العالي والعصري، لخدمة قضايا العرب وقضايا الدول الأعضاء".

وكانت قد انطلقت في وقت سابق اليوم، أشغال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها الـ 31.

وسيتم خلال الجلسة اعتماد مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تنطلق أشغالها الثلاثاء القادم.

ومن المقرر أن يلتئم يوم غد الخميس، اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، يعقبه يوم الجمعة، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، على أن يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم يومي 29 و30 أكتوبر تمهيدا لانطلاق اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

يذكر أن الجزائر تحتضن أول قمة عربية "دون ورق"، بمعنى أن القادة والوزراء والسفراء وعند بحث المواضيع على جدول الأعمال سيجدونها على شاشات الحواسيب بضغطة زر، ولن تكون هناك لا مستندات ولا أوراق أمامهم.