الهند الثالثة عالميًا في هذا المجال

أظهر استطلاع جديد أن الهند تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد المليونيرات، اللائي تقدّر ثروتهنّ بـ 100 مليون دولار أمريكي فما فوق.

في أول بحث على الإطلاق في العالم، أفيد أنّه يوجد بالهند 1132 من أصل 25490 مليونيرا في العالم، متجاوزة دولاً من قبيل المملكة المتحدة وروسيا وسويسرا من حيث ظهور فئة من عمالقة تكنولوجيا المعلومات والممولين والمدراء التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات والورثة.

وأظهر تقرير صادر عن شركة هانلي وشركائه أن الهند ستتفوق على الصين (رقم 2) باعتبارها السوق الأسرع نموًا من حيث عدد المليونيرات بثروة 100 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2032.