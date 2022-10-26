ميلة: انطلاق أشغال الشطر الأول من الطريق المزدوج

انطلقت، اليوم الأربعاء، من بلدية سيدي خليفة (جنوب ميلة) أشغال إنجاز الشطر الأول من الطريق المزدوج الذي سيربط عاصمة ولاية ميلة بالطريق السيار شرق-غرب على مسافة 16.2 كلم.

وقد أشرف والي ميلة مصطفى قريش على إعطاء إشارة انطلاق أشغال إنجاز الشطر الأول من الطريق المزدوج الذي سيربط عاصمة ولاية ميلة بالطريق السيار شرق-غرب الذي استفادت منه ولاية ميلة هذه السنة برخصة برنامج قدرت بـ 3 ملايير و200 مليون دج حيث أعطى بالمناسبة تعليمات لمسؤولي مديرية الأشغال العمومية ومقاولات الإنجاز بتسليم الشطر الأول الرابط بين الطريق السيار ومنطقة "أولاد القايم" ببلدية سيدي خليفة في أقرب الآجال الممكنة خصوصا وأنه قد تم العمل على حل جميع المشاكل التي من الممكن أن تعرقل عملية الإنجاز.

وأكد رئيس الجهاز التنفيذي المحلي أن المساعي متواصلة لتسجيل العملية الخاصة بالشطر المتبقي من هذا الطريق والذي سيربط عاصمة الولاية بمنطقة أولاد القايم.

ويستهدف هذا المشروع الذي ينتظره سكان الولاية منذ سنوات، حسب الشروح التي قدمها مدير الأشغال العمومية عبد الله صلاي، ربط المحاور الوطنية والولائية بالطريق السيار شرق-غرب وتسهيل حركة المرور منها وإليها مرورا بعاصمة ولاية ميلة.

وسيسهل هذا المنفذ الذي سيكون على مقطع من الطريق الوطني رقم 5 أ بعد وضعه قيد الخدمة حركة المركبات خصوصا مركبات الوزن الثقيل المتجهة نحو الطريق السيار شرق-غرب أو ميناء جن جن بولاية جيجل.

كما ستتم في إطار هذا المشروع معالجة بعض المشاكل التي تهدد الطريق الرابط بين بلديتي سيدي خليفة ووادي العثمانية ومنها الانزلاقات التي أدت إلى تضرر جسم الطريق عند السد الخزان بمنطقة "الدرادر".