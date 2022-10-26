"ديسكو مغرب" .. مديرية التربية توضح

أثارت صورة لتلاميذ بمؤسسة تربوية أمام محل "ديسكو مغرب" بولاية وهران، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت على نطاق واسع وتبعتها تعليقات مسيئة في حق الأستاذة والتلاميذ.

وخرجت، اليوم الأربعاء، مديرية التربية لولاية وهران عن صمتها مفندة ما تم نشره ومؤكدة على أن التلاميذ لم يكونوا في زيارة للمكان.

وحسب ذات المصدر فإن التلاميذ توجهوا من متوسطة المرحوم خدام رضوان في زيارة قانونية لموقع جريدة الجمهورية، وفي طريقهم توجهوا مشيا على الأقدام إلى متحف المجاهد والفضاء التاريخي للمنطقة التاريخية، حيث أن محل "ديسكو مغرب" لا يبعد عن المكان.