"الفيفا" تهدد تونس

كشف الموقع الكتروني لإذاعة "موزاييك" التونسية أن الاتّحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هدد رسميا بتجميد نشاط المنتخبات والأندية التونسية وحرمانها من أي مشاركة عالمية وإقليمية.

ووفق ذات المصدر فإن هذه التطورات تأتي إثر تصريحات وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش، وما فهم منها أنها "محاولات للتدخل في شؤون الجامعة وعدم احترام استقلاليتها والتهديد بحل المكتب الجامعي لكرة القدم''.

والجدير بالإشارة إلى أن العقوبة في صورة صدورها ستمنع تونس من المشاركة في كأس العالم في قطر، وتمنع الأندية بصفة فورية من المشاركة في كل المسابقات الإفريقية.