La direction de l’Education d’Oran dément

Une photo d’élèves devant la boutique « Disco Maghreb » à Oran a suscité une grande polémique sur les réseaux sociaux. Cette photo qui été largement partagée a été suivie de commentaires hostiles aux enseignants et aux élèves.

Ce qui a poussé la direction de l’éducation de la wilaya d’Oran à réagir et affirmer que les élèves ne se sont pas rendu, spécialement, à cet endroit.

Les élèves de l’école moyenne le défunt «Khedam Redouane» se sont rendu en visite légale au siège du journal « Al Djoumhouria » et ces photos ont été prises en cours de route, alors qu’ils se rendaient à pieds, au musée du Moudjahid, précise la direction de l’Education de la wilaya d’Oran.