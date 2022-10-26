القبض على بلحسيني خلال عملية أمنية بقبرص

أعلن التلفزيون العمومي، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على المدعو بلحسيني يعقوب، البالغ من العمر 22 سنة، المتهم بالنصب والاحتيال بقبرص.

وأضاف ذات المصدر أن هذا التوقيف تم إثر عملية أمنية مشتركة بين السلطات القبرصية والجزائرية.

وكانت نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، قد وجهت شهر جويلية الفارط نداء للجمهور، لاسيما ضحايا هذا الشخص المتهم بالنصب والاحتيال بانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية، إلى التقرب من مصالحها.

وأوضحت النيابة أن هذا الشخص البالغ من العمر 22 سنة والمنحدر من ولاية تيبازة، مسبوق قضائيا وينشط انطلاقا من اليونان.

ويتواصل مع ضحاياه هاتفيا للنصب والاحتيال عليهم لسلب مبالغ مالية منهم وهذا بانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية.