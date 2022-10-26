أفعى تبتلع امرأة بأندونيسيا

وقعت امرأة في إقليم جامبي في إندونيسيا فريسة لأفعى من نوع البيثون، التي قتلتها وابتلعت جثتها كاملة، بحسب تقارير محلية.

وكانت المرأة واسمها "جهرة"، وهي جامعة للمطاط في الخمسينيات من عمرها، في طريقها للعمل في إحدى مزارع المطاط صباح يوم الأحد الماضي.

وقد أبلغ عن اختفائها إثر عدم عودتها إلى منزلها حتى الليل، وأرسلت فرق للبحث عنها. وبعد يوم على الحادثة عثر القرويون على أفعى من نوع البيثون وبطنها منتفخة.

وقام السكان المحليون في وقت لاحق بقتل الأفعى فعثروا بداخلها على جثة المرأة.

وقال إس هاريفا، قائد الشرطة في بيتارا جامبي، لوسائل إعلام محلية إن "الضحية وُجدت داخل بطن الأفعى"، مضيفاً أن جثتها بدت سليمة بشكل كبير عندما عُثر عليها.

وعلى الرغم من أن هذه الحوادث تُعد نادرة، إلا أنها ليست المرة الأولى التي تقتل فيها أفعى بيثون شخصاً في اندونيسيا وتلتهمه.