ارتفاع حصيلة الهجوم على مزار ديني بإيران

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز الإيرانية، جنوبي البلاد إلى 15 قتيلا و40 جريحا، بينهم امرأة وثلاثة أطفال، في حين كشف مسؤول أمني مطلع أن مرتكبي الهجوم هي عناصر تكفيرية.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن المساعد الأمني لعمدة مدينة شيراز، محبي بور، أن عدد الجرحى وصل إلى 40 جريح بينهم أطفال ونساء، في الهجوم المسلح الذي استهدف مزار ديني في المدينة، الواقعة جنوبي البلاد.

كما كشف مصدر أمني مطلع لتسنيم أن مرتكبي الهجوم الإرهابي، هي عناصر تكفيرية. ومن جانبه، ذكر التلفزيون الرسمي أنه تم إلقاء القبض على اثنين من منفذي الهجوم على المزار، في حين تستمر مطاردة الثالث