بومرداس: 10 سنوات سجنا في حق متهمين بالمضاربة

أدانت محكمة بودواو، شمال ولاية بومرداس، متهمين إثنين بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع (مادة السميد والفرينة) بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، حسب بيان صدر اليوم الأربعاء عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو.

وأضاف البيان أن عقوبة السجن في حق المتهمين متبوعة بغرامة مالية نافذة تقدر بخمسة ملايين دج لكل واحد منهما مع مصادرة المحجوزات، موضحا أن متابعة ومحاكمة المتهمين تمت عن طريق إجراءات المثول الفوري.

وبالمناسبة، ذكر البيان أن قانون محاربة المضاربة غير المشروعة ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.