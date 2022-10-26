إنشاء تكتلين لصناعات النسيج والجلود

عقدت لجنة التوجيه الاستراتيجية المتعددة القطاعات لفرعي صناعات النسيج والجلود، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الصناعة، اجتماعها الثاني تحت رئاسة الأمين العام للوزارة، وبمشاركة أزيد من 50 ممثلا عن القطاعات الوزارية المعنية والمنظمات.

وحسب بيان وزارة الصناعة، تمّ خلال هذا اللقاء أشغال المناقشة والتحاور بصفة تشاركية بين المتعاملين وممثلي الهيئات الرسمية، حيث تم اتخاذ قرارات هامة تتعلق بالإعلان عن إنشاء تكتلين، الأول للمؤسسات الناشطة في صناعات النسيج والثاني للمؤسسات الناشطة في صناعات الجلود.

وستكون هذه التكتلات فضاء للتنسيق بين المؤسسات من أجل رفع تحدي تنافسية المنتوج الوطني عبر الإدماج والمناولة المحلية وتعزيز سلسلة القيمة لهذين الفرعين وتطوير الابتكار واقتراح أنماط تكوين ملائمة بحسب كل منتوج.

كما تم من جهة أخرى، تسطير برنامج عمل على المستوى المحلي، يخص تنظيم أربع ورشات عمل جهوية على مستوى الولايات التي تعرف تمركزا لصناعات النسيج والجلود على المدى القصير، من أجل تحسيس المتعاملين على الانخراط في مساعي الوزارة لتنظيم هذين الفرعين الصناعيين لما لهما من دور رئيسي في تحريك عجلة الاقتصاد الجزائري، وأيضا لإيجاد حلول تشاركية لظاهرة السوق الموازي التي أثرت سلبا على تطورهما.