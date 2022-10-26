فحوصات طبية مجانية يشرف عليها أطباء أتراك بقسنطينة

سيتم إجراء ما مجموعه 800 فحص طبي مجاني في مختلف التخصصات من طرف أطباء أخصائيين من الجزائر و تركيا لفائدة مواطني ولاية قسنطينة يوم الجمعة المقبل وذلك في إطار توأمة بين البلدين، حسب ما أفاد بهم اليوم الأربعاء منظمو هذه المبادرة.

و أوضح فارس تقمونت، مدير الوكالة الجزائرية لنقل المرضى إلى تركيا (أف أكيول)، المنظمة لهذه المبادرة الطبي ة خلال ندوة صحفية عقدت بفندق "ماريوت" بقسنطينة بأن "ما لا يقل عن 800 شخص سيستفيدون من فحوصات طبية مجانية في العديد من التخصصات في إطار مبادرة تضامنية طبية من تأطير ثلة من الأطباء المختصين المعروفين في الجزائر و تركيا و ذلك على مستوى العيادة الخاصة "بوكرو" المتواجدة بمدينة قسنطينة".

وأضاف تقمونت أن هذا الحدث الذي سيقام بالتنسيق مع المكتب الولائي لفيديرالية المجتمع المدني يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والمهارات في المجال الطبي بين الأخصائيين الجزائريين و الأتراك بالإضافة إلى التعريف بالأساليب الجديدة في علاج الأمراض المستعصية.

من جهته ، اعتبر المدير المحلي للصحة، عبد الحميد بوشلوش، أن هذا العمل التضامني هو فرصة للمرضى بولاية قسنطينة للاستفادة من التقنيات الجراحية الحديثة في عدة مجالات، بما في ذلك زراعة الأعضاء وجراحة العظام و زراعة النخاع العظمي، جراحة المخ والأعصاب و كذا العيون.

و في إطار هذه التظاهرة، سيتم يوم غد الخميس تنظيم يوم دراسي يشرف عليه أطباء جزائريون وأتراك، تليه يوم الجمعة حملة إعلامية توعوية بمستشفيات الولاية، لاسيما بمناطق الظل، حسب ما تمت الإشارة إليه.