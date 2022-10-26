هذا موعد الإعلان عن البلد المنظم لـ"كان" 2025

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، فتح باب الترشح بشكل رسمي أمام الدول الراغبة في استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 على أن يتم الإعلان عن البلد المستضيف للدورة في 10 فيفري 2023.

وكان رئيس الكاف الجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي، قد أعلن في 30 سبتمبر الماضي، سحب تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 من غينيا بسبب عدم جاهزيتها لاستقبال المسابقة القارية.

وسبق للجزئر أن أعلنت، على لسان وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، على هامش عملية سحب قرعة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2023، ترشحها لاحتضان البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد الأولى سنة 1990 .

وقال "الكاف"، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه أرسل خطابات رسمية اليوم إلى الاتحادات الأعضاء لإبلاغها بفتح باب تقديم طلبات استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025.

وحدد الكاف يوم 11 نوفمبر المقبل موعدا نهائيا لتلقي طلبات الدول الراغبة في استضافة البطولة الإفريقية، كما حدد يوم 16 من الشهر ذاته لإرسال المستندات الخاصة بالاستضافة للدول التي أبدت اهتماما بتنظيم البطولة.

وأعلن الكاف أن يوم 16 ديسمبر المقبل هو الموعد النهائي لتقديم الموافقات الحكومية اللازمة لاستضافة المسابقة، فيما سيقوم مسؤولو الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعمل زيارات تفتيشية للدول التي تقدمت بطلبات لاستضافة البطولة، وذلك خلال الفترة من 5 وحتى 25 من شهر جانفي لعام 2023.

وحدد الكاف يوم 10 فيفري المقبل، موعدا لإعلان اسم الدولة التي ستفوز بحق استضافة وتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025، أي بعد أيام قليلة من نهاية بطولة إفريقيا للمحليين التي ستستضيفها الجزائر من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023.