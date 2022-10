Émission de deux billets de 2000DA

La Banque d’Algérie vient de créer et d’émettre deux nouveaux billets de banque de 2000 dinars et une nouvelle pièce de monnaie de 50 dinars.

Concernant les billets de banque de 2000 dinars algériens, ils sont créés et émis à l’occasion des 60 ans d’Indépendance de l’Algérie et de la tenue à Alger, de la 31ème session ordinaire du sommet de la Ligue des Etats arabes. La nouvelle pièce de monnaie de 50 dinars est créée et émise à l’effigie de l’héroïne de la Guerre d’Algérie Hassiba Benbouali.

Le premier billet porte le thème : « 60 ans d’indépendance et la commémoration de la tenue, à Alger, de la 31ème session ordinaire du sommet de la Ligue des Etats arabes».

Les caractéristiques générales du billet de 2000 DA créé à l’occasion de la tenue à Alger du Sommet arabe, sont les suivantes : dimensions : 155 mm x 71,8 mm; filigrane : effigie de l’Emir Abdelkader et texte « 2000 »; tonalité générale : vert bleuté au recto et vert jaunâtre au verso.

Dans le détail, le Recto de ce billet en quatre (4) couleurs. Un Fond de sécurité composé de figures géométriques, micro-impressions, numismatiques graphiques et image en fond de citoyens fêtant l’indépendance, drapeaux en mains. Le fond de sécurité couvre l’ensemble de la surface du billet.

Le billet en impression verticale avec au milieu du billet vers le bas l’image du Maqam Echahid ; au sommet du monument la carte géographique du monde arabe ; à la base du monument le logo de la Ligue des Etats arabes ; au-dessus du Maqam Echahid une ouverture sous forme de fenêtre représentant la carte de l’Algérie, fermée par du polymère transparent sur lequel est gravé un croissant et une étoile. La tonalité est vert bleuté.

Pour ce qui est du texte, le logo de la Banque d’ Algérie en haut à droite ; et 2000 dinars en haut à gauche en horizontal, sont écrits en langue arabe. En langue anglaise est écrit « TWO THOUSAND DINARS » à gauche en vertical. Le chiffre « 2000 » est positionné horizontalement sur la partie inférieure droite du billet.

Sur le côté gauche supérieur du billet, un objet optiquement variable représentant une vignette dorée avec effet de brillance et changement de couleur, représentant la carte de l’Algérie, avec au centre un croissant et une étoile, et effet en 3 D.

Le Verso de ce billet en cinq (5) couleurs. Un Fond de sécurité composé de figures géométriques, micro-impressions et numismatiques graphiques. Le fond de sécurité couvre l’ensemble de la surface du billet.

Au centre du billet, le minaret de Djamaâ-El-Djazaïr ; en haut à gauche, les montagnes du Hoggar traversées par une fenêtre en polymère transparent ; en bas à gauche, les montagnes du littoral ; à droite, les ruines romaines de Tipaza ; en bas du minaret de Djamaâ-El-Djazaïr, un palmier et une caravane de dromadaires. La tonalité du billet est vert jaunâtre.

Pour le texte, en langue arabe est le logo de la Banque d’ Algérie en haut à droite et le chiffre 2000 dinars en caractères arabes en horizontal en bas à droite. En langue anglaise est écrit « TWO THOUSAND DINARS », en horizontal en bas à gauche. Le chiffre « 2000 » est positionné horizontalement sur la partie inférieure droite et sur la partie supérieure gauche.

Le filigrane en repéré est positionné horizontalement sur la partie inférieure gauche. Il reproduit l’effigie de « l’Emir Abdelkader » ainsi que le chiffre de « 2000 ». Le Fil de sécurité de type « fenêtre large » incrusté dans le papier, d’une largeur de 5 mm métallisé, avec effet dynamique et contenant en micro texte 1962, sur fond argenté et 2022, sur fond vert.

Pour le deuxième billet de 2000 dinars, il porte le thème de « 60 ans d’Indépendance ». Ces caractéristiques générales sont les suivantes : Dimensions : 155 mm x 71,8 mm. Filigrane : Effigie de l’Emir Abdelkader et chiffre de « 2000 ». — Tonalité générale : Vert bleuté au recto et vert jaunâtre au verso.

Pour les détails, le Recto du billet est en quatre (4) couleurs, avec un Fond de sécurité composé de figures géométriques, micro-impressions, numismatiques graphiques et image en fond de citoyens fêtant l’indépendance, drapeaux en mains. Le fond de sécurité couvre l’ensemble de la surface du billet.

Le billet en impression verticale avec au milieu du billet vers le bas, l’image du Maqam Echahid ; au sommet du monument, la carte géographique du monde arabe ; au-dessus du Maqam Echahid une ouverture sous forme de fenêtre représentant la carte de l’Algérie, fermée par du polymère transparent sur lequel est gravé un croissant et une étoile. La tonalité : vert bleuté.

Pour le texte, en langue arabe est écrit le logo de la Banque d’ Algérie en haut à droite et le chiffre 2000 dinars en caractères arabes en haut à gauche en horizontal. En langue anglaise est écrit « TWO THOUSAND DINARS » à gauche en vertical. Le chiffre « 2000 » positionné horizontalement sur la partie inférieure droite du billet.

Sur le côté gauche supérieur du billet, un objet optiquement variable représentant une vignette dorée avec effet de brillance et changement de couleur, représentant la carte de l’Algérie, avec au centre un croissant et une étoile et effet en 3D.

Le Verso de ce billet est en cinq (5) couleurs avec un fond de sécurité : composé de figures géométriques, micro-impressions, numismatiques graphiques. Le fond de sécurité couvre l’ensemble de la surface du billet.

Au centre, le minaret de Djamaâ-El-Djazaïr ; en haut à gauche les montagnes du Hoggar traversées par une fenêtre en polymère transparent ; en bas à gauche les montagnes du littoral ; à droite les ruines romaines de Tipaza ; en bas du minaret de Djamaâ-El-Djazaïr un palmier et une caravane de dromadaires. La onalité est vert jaunâtre.

Pour le Texte, en langue arabe est écrit logo de la Banque d’ Algérie en haut à droite et le chiffre 2000 dinars en caractères arabes en horizontal en bas à droite. En langue anglaise est « TWO THOUSAND DINARS » en horizontal en bas à gauche. Le chiffre « 2000 » est positionné horizontalement sur la partie inférieure droite et sur la partie supérieure gauche.

Le filigrane en repéré est positionné horizontalement sur la partie inférieure gauche. Il reproduit l’effigie de « l’Emir Abdelkader » ainsi que le chiffre de « 2000 ». Le fil de sécurité est de type « fenêtre large » incrusté dans le papier, d’une largeur de 5 mm métallisé, avec effet dynamique et contenant en micro texte 1962, sur fond argenté et 2022, sur fond vert.

Pièce de monnaie à l’effigie de l’héroïne de la Guerre d’Algérie Hassiba Benbouali

Pour ce qui est de la nouvelle pièce de monnaie de 50 dinars, elle est « de type bimétallique ». « Elle est constituée d’une couronne extérieure en cupronickel, de couleur jaune rosâtre et d’un cœur en acier inoxydable serti à l’intérieur de cette couronne de couleur gris acier », explique-t-on.

Le motif principal de son Avers est l' »Effigie de Hassiba BENBOUALI à l’intérieur du cœur au centre de la pièce sur un fond avec une texture. » On trouve également le nom de Hassiba BENBOUALI en langue nationale (arabe, ndrl) apposé à l’intérieur de la couronne, sur la partie supérieure de la pièce ; les dates de naissance 1938 et de décès 1957 apposées à l’intérieur de la couronne, sur les parties droite et gauche de la pièce.

Aussi, deux étoiles équidistantes en haut et en bas des dates de naissance à droite et de décès à gauche de la pièce, apposées à l’intérieur de la couronne ; triple millésime hégirien, grégorien et amazigh de l’année de frappe (2022, 2972, 1444) apposé à l’intérieur de la couronne sur la partie inférieure de la pièce. Et le motif principal de son Revers est le chiffre ’50’ stylisé.

Selon la Banque d’Algérie, les nouveaux billets de 2000 dinars et la nouvelle pièce de 50 dinars seront mis en circulation à compter de la date de promulgation au journal officiel des règlements portant leur création, c’est-à-dire, à partir de ce mercredi 26 octobre 2022. Les nouveaux billets et la nouvelle pièce de monnaie circuleront concomitamment avec les billets de banque actuellement en circulation.