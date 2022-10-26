معاقبة فريق اتحاد الجزائر بمباراة دون جمهور

عوقب فريق اتحاد الجزائر بمباراة واحدة دون جمهور بسبب "رمي المقذوفات على أرضية الميدان" (الخطأ الثالث)، خلال اللقاء الذي فاز فيه الفريق أمام نادي بارادو (2-1)، برسم تسوية رزنامة بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم، التي جرت يوم الثلاثاء بملعب الدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، حسبما أوردته الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها يوم الأربعاء.

و بالإضافة الي عقوبة منع دخول الجمهور، فإن النادي العاصمي قد تم تغريمه ب 200 ألف دينار جزائري، حسب ذات المصدر.

من جهة أخرى، سلطت لجنة الانضباط عقوبة ثلاث مباريات منها واحدة غير نافذة على اللاعبين: ياسين عليان (جمعية الشلف) ومحمد الامين حامية (شبيبة الساورة)، اللذين تم طردهما بسبب "اعتداء على المنافس" خلال المقابلة المتأخرة التي جرت يوم الثلاثاء بغليزان, كما تم تغريم اللاعبين بقيمة 30 ألف دج.

كما عوقب لاعب شبيبة الساورة، ملال بن عمار، بمباراة واحدة وغرامة مالية بـ30 الف دج بسبب "احتجاج على قرار".

من جانب آخر، تم تسليط غرامات مالية على عدد من الفرق لأسباب مختلفة.

و عوقب فريق جمعية الشلف بقيمة 50 ألف دج بسبب "تعطل اللوح الالكتروني".

أما وفاق سطيف، شباب بلوزداد واتحاد خنشلة،فقد تم تغريمهم بـ 30 ألف دج، بسبب "استخدام الألعاب النارية في المدرجات".