عنابة: التماس 15 سنة سجنا في حق "الشيخة سعيدة"

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، عشية اليوم، تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المسماة "الشيخة سعيدة "، ومن معها، عن جناية تزوير أوراق نقدية من العملة الوطنية، وطرحها للتداول في السوق.

تتلخص وقائع القضية، حسب ما ورد في قرار الإحالة على محكمة الجنايات، أنه بتاريخ 24 جانفي من السنة الجارية، وردت معلومات إلى مصالح الأمن، مفادها حيازة شخص لمبلغ مالي مزور من العملة الوطنية، يتردد على حي النخيل في بلدية عنابة، فتم الترصد له .

في اليوم الموالي، تم توقيفه من طرف مصالح الأمن، في نفس الحي، وبحوزته مبلغ مالي مزور مشكل من ثمانية أوراق من فئة 2000 دينار جزائري، وفور ذلك تم إخضاع الأوراق النقدية المحجوزة إلى المعاينة، تبين أنها لا تحمل مواصفات الأوراق النقدية الصحيحة، وفق تقرير الخبرة الذي أجرته مصالح البنك المركزي بطلب من النيابة العامة.

هذه المعطيات، عجلت بفتح تحقيق في الملف، من طرف الضبطية القضائية، وتم الشروع في سماع المشتبه فيه، الذي صرح ، قائلا، أنه بتاريخ الوقائع ، قام بصفته يشتغل في النقل غير شرعي" فرود" بنقل ثلاثة أشخاص، يجهل هويتهم، على متن سيارة " من نوع " هونداي " اتوس" من بلدية البوني ، إلى وسط مدينة عنابة، وأثناء تبادل الحديث ، استفسروا معه ، إن كان يعرف احد بيوت الدعارة ، حيث دلهم على احد المنازل بحي النخيل في بلدية عنابة، تمتلكه المدعوة " سعيدة" أين أوصلهم إلى المنزل المتواجد بحي النخيل.

وصرح الموقوف، أن الأشخاص المجهولين، اتفقوا مع المتهمة الرئيسية، على تسديد مبلغ 1000 دينار، من اجل ممارسة الرذيلة مع مجموعة من الفتيات كن متواجدات بداخل المنزل، و أثناء الاختلاء بهن ، سمع صراخ المدعوة سعيدة، تتلفظ بعبارة " الأوراق النقدية مزورة"، ليقوم مباشرة، حسب اعترافاته، بالفرار من الشقة، رفقة الأشخاص الذين كانوا معه، تاركا ورائه هاتفه النقل ومعطفه.

وفي اليوم الموالي، اتصلت به المتهمة الرئيسية وطلبت منه، التنقل إلى منزلها لاستلام هاتفه النقل ومعطفه، حيث تنقل إلى عين المكان، أين قامت المتهمة الرئيسية، بتسليمه أغراضه وكيس بلاستيكي به، مبلغ مالي مزور، وأثناء مغادرته للمنزل تم توقيفه مباشرة من طرف عناصر الأمن ، وبحوزته المبلغ المالي الذي هو محل التحقيق.

وأكد الموقوف، أنه ذهب ضحية مؤامرة، حيكت ضده من طرف المتهمة الرئيسية، للنيل منه لكي توافق له تهمة تزوير الأوراق النقدية، لاسيما وأنه صرح، عند التحقيق الأولي، أنه شاهد المتهمة الرئيسية، عند فراره من المنزل رفقة الأشخاص الآخرين، بعد تعالي أصوات الصراخ، بتمزيق لمجموعة من الأوراق النقدية، التي ادعت بأنها مزورة، ما يطرح تساؤلات حول مصدر هذه الأوراق النقدية الجديدة التي قمت بمحاولة تسلميها له في اليوم الموالي لوقوع الجريمة.

أما المتهمة الرئيسية، وعند مواجهتها من طرف القاضي، أنكرت جميع الأفعال المنسوبة إليها، وصرحت، أنها لا علاقة لها بالشخص الموقوف والأشخاص الآخرين، وأنهم تقدموا إلى منزلها بغرض كراء أحد المنازل بالعمارة التي تقيم فيها، مقابل مبلغ 1000 دينار، وعند الاتفاق على الصفقة، سلم لها المبلغ من طرف أحد الأشخاص، وبمجرد استلامها الأوراق النقدية، تفطنت، بأنها غير سليمة ومزورة من خلال لونها المغاير وتشابه الأرقام التسلسلية، فبدأت تصرخ، وقامت برمي الأوراق، أرضا ومتلفظة بعبارة" هاذوا فو بي"، فقام أحد الفارين بحمل المبلغ المالي المزور ولاذا بالفرار رفقة من كانوا منعه.

وبالتفتيش الالكتروني للهواتف النقالة، للمتهمين، تبين أن هناك مغالطات كبيرة، وتستر على الجريمة من طرف المتهمة الرئيسية، وهذا ما يعزز صحة تصريحات المشتبه فيه الثاني، كون القضية تتعلق بشبهة الدعارة وليس كراء منزل وأن المبالغ المالية من الأوراق النقدية المزورة من فئة 2000 دينار ملك للمتهمة الرئيسية وأنها حاولت التخلص منها وتلفيق التهمة إلى غيرها خوفا من اكتشاف أمرها والتخلص من المشتبه فيه الذي أردت أن تلبسه التهمة.