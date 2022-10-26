الإسلام مع إيمانه بحتمية الاختلاف والتنوع داعٍ إلى السلام والتعايش والوئام

انطلق في نواكشوط المؤتمر الدولي للقيم الأخلاقية في السيرة النبوية في نسخته الجديدة والاستثنائية، ورعاه رئيس جمهورية موريتانيا السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أكد اعتزاز موريتانيا بإقامة هذا المؤتمر متحدثًا عن أفضل وأعظم سيرة وهي سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، بمشاركة وحضور المفتون وكبار العلماء من أكثر من خمسين دولة.



وقلد الرئيس الموريتاني، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وسام الاستحقاق الوطني الموريتاني نظير جهوده الدولية في توضيح الصورة الحقيقية للإسلام. كما تم تكريمه من قبل رئيس وأعضاء هيئة كبار علماء موريتانيا.



وقال الشيخ العيسى في افتتاح المؤتمر، أمام جمع المؤتمرين من كبار العلماء والشخصيات الإسلامية المشاركة: “أسعد هذا اليوم والجمع المبارك من علماء الأمة الإسلامية بلقاء إيماني حافلٍ بجمال وجلال السيرة النبوية المطهرة في فصل مهم من فصولها العظيمة يعنى بالقيم الأخلاقية في السيرة العطرة وأثر ذلك على سلام عالمنا ووئام مجتمعاته الوطنية، وكل سيرة سيدنا الكريم صلى الله عليه وسلم قيم أخلاقية وسلام على العالمين”.



وأوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: “وإذ نستعرض تلكم المعاني الجليلة لنستذكر هدي الإسلام في أبهى وأعظم سيرة، السيرة النبوية المطهرة، هي أدق وأشمل ما كُتب عن إنسان. علمتنا سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم الرحمة بالخلق أجمعين، واليسر في الدين، والإعراض عن الجاهلين، علمتنا السماحة والصفح، علمتنا الحكمة وتأليف القلوب، فقد استطاع صلى الله عليه وسلم تأليف قلوب أجلاف العرب وأكثرهم عصبية وجاهلية حتى دخلوا في دين الله أفواجا، وحسُن إسلامهم وحسنت أخلاقهم. علمتنا السيرة النظر للآفاق والبعيد، وفي صلح، “الحديبية” من المشاهد والعبر “في هذا الشأن” ما يُدرس في نظريات الدبلوماسية الدولية”.



وتابع د. العيسى: “لقد تشرفت رابطة العالم الإسلامي بإطلاق متاحف السيرة النبوية “حول العالم”، انطلاقا من مقرها الرئيس بالمدينة المنورة، واشتملت هذه المتاحف على إبراز تفاصيل سيرة سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم موثقة توثيقا دقيقا من خلال عرضٍ اعتمد أفضل الوسائلِ التقنية المعاصرة تحت شعار: “السيرة النبوية كأنك تعيشها”، نعم: قدمت هذه المتاحف وصفا شاملا للسيرة النبوية بأساليب حديثة تنقلك وجدانيا إلى تلك الرحاب المباركة، متجاوزا العرض المعتاد من خلال الكتب والمحاضرات، إلى التقنية الحديثة، وكأنك تعيش تلك الأجواء العطرة من خلال عروض متقدمة”. ولفت إلى أن المتحف في نسخه المتقدمة سيشهد بعون الله المزيد من إبراز مشاهد الجمال والجلال النبوي في قيمه الأخلاقية الداعية للسلام والوئام، ومن ذلك إبراز تفاصيل أهم وثيقة في التاريخ الإنساني، وهي وثيقة المدينة المنورة، التي أمضاها نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع التنوع الديني وقتئذ، واشتملت على مواد حافلة بالسماحة الإسلامية ابتداء متجاوزًا المفهوم المتبادل لدلالة التسامح المجرد، منوهًا إلى أن ذاك كله يرسخ الاستيعاب الكامل لسنة الخالق سبحانه في حتمية الاختلاف والتنوع والتعدد بين البشر، وحتمية التعايش بين الجميع لصالح الجميع ولكل دينه، فالإسلام هو أول من نقض أطروحة حتمية الصدام الحضاري المنادى بها مع بالغ الأسف من منصات أكاديمية عليا “في جامعات عالمية”.



واستدرك الشيخ: “لكن الإسلام مع إيمانه بحتمية الاختلاف والتنوع داعٍ إلى السلام والتعايش والوئام، وهو مرسخ لإمكانية ذلك بالقول والعمل، وفي تلك الوثيقة شاهد ماثل، فضلا عن نصوصٍ شرعية مبِينة؛ ولذا فنحن أحوج ما نكون إلى أن نذكر الشاهد الماثل الموثق؛ بدلًا من الطرح المجرد، وفي هذا السياق لعلي أشير إلى أن في تلك الوثيقة التاريخية معاني عظمية تأتي على افتراءات عدة، تأتي عليها من قواعدها”.



وتابع الشيخ العيسى: “على هدي هذه الوثيقة صدرت وثيقة مكة المكرمة التي أمضاها أكثر من ألف ومائتي مفت وعالم، وأكثر من أربعة آلاف وخمس مائة مفكر إسلامي، وتعد أهم وأشمل وأقوى وثيقة إسلامية “من نوعها” بعد وثيقة المدينة المنورة”.