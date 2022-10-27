كرة اليد: أبرز قرارات اجتماع المكتب الفيدرالي

ترأست كريمة طالب رئيسة الاتحاد الجزائري لكرة اليد، اجتماعا للمكتب الفيدرالي، خُصص للتعريف بأعضاء المكتب، وكذلك التطرق لأبرز ملفات المنتخب الوطني أكابر سيدات، ومواضيع مختلفة.

وبعد افتتاح الجلسة من قبل رئيسة الاتحاد وعرض جدول أعمالها وتقديم جميع أعضاء المكتب الفيدرالي تم إتخاذ القرارات التالية بالإجماع:

* تعيين رياض أولمان كمدرب جديد للمنتخب الوطني أكابر سيدات.

* دخول المنتخب الوطني أكابر سيدات في تربص بداية من الـ 27 أكتوبر 2022 وهذا في إطار تحضيراته المتواصلة للبطولة الإفريقية بالسنغال.

ليفتح بعدها المجال للحديث والنقاش حول العديد من المواضيع المختلفة أهمها:

*البطولة الوطنية لمختلف الأصناف

*البدء بمنافسة كأس الجزائر

* رقمنة الاتحاد الجزائري لكرة اليد مع إنشاء موقع خاص به.

*برمجة اجتماع مع الحكام والاهتمام أكثر بالجانب التحكيمي وكل ما يتعلق به.

*برمجة اجتماع مع كل الفرق الناشطة على مستوى الاتحاد

*برمجة اجتماع مع الرابطات الولائية والقوانين التي ستطبق عليها.

*انشاء الكلية الوطنية التقنية في آجل أقصاه 15 يومل على أن تكون مكونة من مختلف التقنيين.

* عقد لقاءات تشاورية مختلفة مع كل الفاعلين في رياضة كرة اليد.