بومرداس: إنقاذ شخص علق في منحدر صخري ببوكردان

أنقذت إسعافات الحماية المدنية لولاية بومرداس مساء أمس شابا كان عالقا، بعد سقوطه في منحدر صخري بمنطقة بوكردان التابعة إقليميا لدائرة بودواو.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان لها، إن وحدتها الثانوية لدائرة بودواو مدعمة بفرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الصعبة، تدخلت لأجل إنقاذ شخص سقط وعلق في منطقة صخرية ذات انحدار كبير على مستوى بوكردان في المنطقة الجبلية لبوزڤزة ببلدية قدارة دائرة بودواو.

وأوضح نفس المصدر إن العملية تمت بكل احترافية ونجاح من طرف الفرقة المتدخلة، حيث تم إنقاذ الضحية الذي يبلغ من العمر 29 سنة وإسعافه في عين المكان ثم تحويله إلى العيادة المتعددة الخدمات ببودواو.