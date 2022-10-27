إصابة تسعة أشخاص في اصطدام حافلة بسيارة بالأغواط

أصيب تسعة أشخاص في حادث مرور وقع فجر اليوم الخميس بالطريق الوطني رقم 01 في شطره الرابط بين ولايتي الأغواط وغرداية وبالتحديد في منطقة بن علال التابعة إقليميا لبلدية بن ناصر بن شهرة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية الأغواط في بيان لها، إن وحدتها الرئيسية في الأغواط وبدعم من المركز المتقدم وسط المدينة تدخلت فجر هذا الخميس على الساعة الخامسة وأربعين دقيقة (05:40)، لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط تمنراست -جيجل بسيارة نفعية على الطريق الوطني رقم واحد في النقطة الكيلومترات 427 عند مدخل الولاية الجنوبي.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث أسفلا عن إصابة تسعة ضحايا كلهم من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 15و62 سنة حيث تم إسعافهم ونقلهم على جناح السرعة إلى المصالح الاستشفائية. من جهتها فتحت السرية الإقليمية للدرك الوطني بالأغواط تحقيقا لتحديد ملابسات وظروف وفوع هذا الحادث المروري.