هذا ما سينتجه مصنع "هيونداي" بتيارت

أستأنف، اليوم، مركب سيارات هونداي بتيارت نشاطه، بـ 158 عامل كمرحلة أولى، بخطي إنتاج لنوع واحد من السيارات يتعلق بـ " أكسنت الجديدة" بطاقتي البنزين والمازوت.

وكشف المدير العام للمركب، خالد جاب الله، في تصريح صحفي، عن قرب فتح خطوط جديدة لتصل إلى 7 لإنتاج 8 أنواع من السيارات من نفس العلامة في المستقبل، ليصل عدد العمال إلى 780، إضافة إلى 100 عامل بكل من وحدتي فرندة غربي تيارت وخميستي بولاية تيسمسيلت، هذه الأخيرة المخصصة لإنتاج لواحق السيارات من بلاستيك بتكنولوجيات عالية، وتابع المدير العام لشركة " تي.أم.سي" بالقول أن الشركة حافظت على الشريك الكوري " هونداي" مؤكدا أن طاقة الإنتاج السنوية للمركب عند انتهاء تشغيل كل الخطوط ستصل إلى 70 ألف سيارة سنويا.

من جهته تحدث المدير الاستراتيجي للشركة، عبد الرحمان بجاوي، عن سعر السيارة الذي "سيكون في متناول الجميع"، مشيرا إلى أن غلق المصنع طيلة ثلاث سنوات ساهم في الضغط الذي عرفه سوق السيارات في الجزائر، موضحا أن إعادة بعث نشاط المركب سيخفف من الضغط على السوق و سيكون سعرها أقل من السعر الذي يعرضه المضاربون. يشار إلى أن الوالي علي بوقرة أشرف على إعادة بعث نشاط المركب عشية الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة التحرير في الفاتح نوفمبر، معبرا عن غبطته الكبيرة. محمد رابح

من جهته تحدث المدير الاستراتيجي للشركة، عبد الرحمان بجاوي، عن سعر السيارة الذي "سيكون في متناول الجميع"، مشيرا إلى أن غلق المصنع طيلة 3 سنوات ساهم في الضغط الذي عرفه سوق السيارات في الجزائر، موضحا أن إعادة بعث نشاط المركب سيخفف من الضغط على السوق و سيكون سعرها أقل من السعر الذي يعرضه المضاربون.

يشار أن الوالي علي بوقرة أشرف على إعادة بعث نشاط المركب عشية الإحتفال بذكرى إندلاع ثورة التحرير في الفاتح نوفمبر، معبرا عن غبطته الكبيرة.