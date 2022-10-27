حجز كمية معتبرة من مادتي السكر والصابون بسطيف

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف من حجز 3.5 قنطار من مادة السكر الأبيض على مستوى إقليم بلدية عين ولمان عند تفتيش شاحنة نوع "كيا" يقودها شاب يبلغ من العمر 39 سنة، حيث عثر على كمية كبيرة من السكر تفوق قيمتها المالية 330000 دج، وبعد التحقيق معه تبين أنه لا يحوز على فواتير الشراء.

في نفس السياق تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف من حجز ما يفوق 33600 قطعة صابون نوع "دوف" تفوق قيمتها المالية 2016000.00 دينار جزائري على مستوى السد الثابت بالطريق السيار شرق ـ غرب بمحطة بابور، وعند تفتيش شاحنة نوع إيسيزي يقودها شاب يبلغ من العمر 32 سنة، بعد التحقيق معه تبين أنه لا يحوز على فواتير الشراء.