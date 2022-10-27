أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار وزيادة صادرات الخام الأمريكية. وكانت أسواق الخام قد استهلت تعاملاتها الصباحية على تراجع مع مخاوف ركود الطلب في الصين.

وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.12 بالمائة، إلى 95.80 دولارًا للبرميل. كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.09 بالمائة إلى 87.99 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء، على ارتفاع بنحو 3 بالمائة مع تراجع قوي للعملة الأمريكية.

ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات حكومية أسبوعية أمس الأربعاء، مع ارتفاع صادرات الخام إلى 5.1 مليون برميل يوميًا، وهو أكبر حجم على الإطلاق.

وقال المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية، هيرويوكي كيكوكاوا: "أثارت صادرات الخام الأمريكية القوية التفاؤل بشأن الطلب ودفعت عمليات شراء جديدة". وأضاف: "لكن المخاوف من استمرار السياسات الاقتصادية المشوشة للصين في ظل القوة المتنامية للرئيس شي جين بينغ أثرت على المعنويات".