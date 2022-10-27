سوناطراك: مشروعان نموذجيان لإنتاج الهيدروجين الأخضر

يعتزم مجمع سوناطراك إطلاق مشروعين نموذجين لإنتاج الهيدروجين الأخضر بجنوب البلاد في سنتي 2023 و2024، حسبما علم من ممثل المجمع بصالون الطاقات المتجددة والنظيفة والتنمية المستدامة، محمد بوتوشنت، إطار سامي بالمديرية المركزية للموارد الجديدة.

وأوضح المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش الصالون الذي اختتمت فعاليته أمس الأربعاء بمركز الاتفاقيات محمد بن أحمد بوهران أن "الهدف الرئيسي من المشروعين النموذجيين هو تطوير الخبرة والتحكم التكنولوجي في مجمل سلسلة القيم للهيدروجين الأخضر بدءا من الإنتاج والتخزين والنقل إلى غاية التطبيقات".

وأشار إلى أن الهيدروجين الأخضر يحظى في هذه السنوات الأخيرة باهتمام على مستوى العالم، مبرزا أن مجمع سوناطراك ومن خلال المشروعين النموذجين يهدف إلى اختبار مختلف تكنولوجيات التحليل الكهربائي والتخزين والنقل.

ولفت بوتوشنت إلى أن كل واحد من هذين المشروعين النموذجين سيسمح باكتساب تعلم تخصصي، مضيفا أن المشروعين تم تصميمهما بشكل تكاملي.

يذكر أن مجمع سوناطراك يعمل على الانتقال الطاقوي من خلال تنويع مصادر الطاقة وتخفيض انبعاثات الكربون بنشاطاتها الرئيسية وأيضا من خلال إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة.