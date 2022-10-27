سوناطراك توقع خمسة عقود مع عدة شركات

وقعت سوناطراك، خلال حفل نُظم على مستوى مديريتها العامة، خمسة عقود مع عدد من الشركات الوطنية من بينها شركات مبتكرة وناشئة.

وأفاد بيان لشركة "سونطراك"، أنه تم التوقيع على عقدي تطوير بصيغة الهندسة والإمداد والبناء مع كل من الشركتين الإيطاليتين "تكنيمونت" و "أركاد".

وبهدف تطوير حقل المحروقات" غرد الباڤل"، تم توقيع عقد مع شركة "تكنيمونت" الإيطالية لإنجاز مصنع، بصيغة الهندسة والإمداد والبناء، لاستخلاص غاز البترول المسال، بقيمة تعادل 56 مليار دينار جزائري.

وحسب ذات البيان، تبلغ قدرة المعالجة المتوقعة لهذا المصنع 10 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز المصاحب مما سيسمح بإنتاج 1000 طن في اليوم من غاز البترول المسال و300 طن يوميا من المكثفات و8.7 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز، وتقدر مدة إنجاز هذا المصنع بـ 36 شهرا.

وبالتوازي مع إنجاز هذا المصنع، تم توقيع عقد مع فرع سوناطراك "المؤسسة الوطنية للقنوات"، يتعلق بإنجاز خط أنابيب بقطر 14 بوصة على مسافة 65 كلم، بصيغة الهندسة والإمداد والبناء، سيسمح بنقل غاز البترول المسال الذي سينتجه هذا المصنع نحو شبكة نقل غاز البترول المسال (LR1) بحاسي مسعود.

ومن المتوقع إنجاز هذا الخط خلال 20 شهرا بقيمة تعاقدية تبلغ 9.9 مليار دينار جزائري، يضيف المصدر ذاته.

فضلا عن ذلك، وبغرض مواصلة جهود تطوير المحروقات، وقع المجمع الغازي تين فوي تبنكورت (شراكة سوناطراك- توتال إنيرجي) عقدا مع شركة "أركاد" الإيطالية يتعلق بإنجاز وحدة جديدة للضغط المنخفض وشبكة تجميع تسمح بربط 24 بئراً جديدة منتجة بالمصنع الحالي وكذا تجديد المرافق القائمة، وهذا بصيغة الهندسة، الإمداد، البناء وإدارة البناء.

سيسمح هذا المشروع بالحفاظ على عتبة الإنتاج عند مستوى 11 مليون متر مكعب يوميا ويعادل المبلغ المخصص له 24 مليار دينار جزائري لمدة إنجاز تقدر بـ 34 شهرا.

من جانب آخر، ودعماً لسياسة ترقية أداة الإنتاج الوطني التي تبنتها سوناطراك، تم خلال المناسبة توقيع ثلاثة عقود أخرى لتوريد المعدات مع شركات مبتكرة ومؤسسات ناشئة.

حيث تسمح هذه العقود لشركة سوناطراك باقتناء معدات خاصة بوحدات معالجة المحروقات من شركات جزائرية مبتكرة تمكنت من تصنيع هذه المعدات محليا والتي كانت تستورد بالعملة الصعبة سابقا.

وبهذا الخصوص تم منح عقد للشركة الناشئة "جانصول" لتصميم وتصنيع وتركيب معدات فصل بطابقين على مستوى وحدة معالجة غاز البترول المسال بحاسي مسعود (GPL2) بمبلغ يقدر بـ 140 مليون دينار، مثلما أشير إليه.

كما تم منح عقدين لتصميم وتصنيع وتوريد معدات فصل ثلاثية السوائل عالية ومنخفضة الضغط تستفيد منها وحدة معالجة الغاز بـ "تين فوي تبنكورت"، وهذا لكل من المؤسسة الوطنية للأنشطة العامة للصناعة والمؤسسة الوطنية لصناعة الهياكل المعدنية والنحاسية بمبلغ يعادل 69 مليون دينار جزائري لكل منهما.

في الأخير، شهد الحفل توقيع عقد بين سوناطراك والفرع التابع لها "الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء"، يتعلق بإنجاز قاعدة حياة مخصصة لإيواء العاملين بمحطة الضخ قيد الإنجاز بغرد شڤة بحاسي مسعود.

تتراوح طاقة الاستيعاب بهذه القاعدة بين 82 و120 سرير، وتقدر مدة إنجاز هذه المنشأة بـ 24 شهرا بقيمة تعاقدية تبلغ 3.4 مليار دينار جزائري.