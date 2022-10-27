الشلف: تواصل جهود إخماد حرائق جبال الروايشة وتيزي

تتواصل جهود فرق الحماية المدنية لولاية الشلف على مدار خمسة أيام كاملة، لإخماد الحرائق المندلعة بأعالي جبال منطقتي الروايشية وتيزي وحماية السكان لوقت متأخر من الليل بقيادة مدير تنظيم التدخلات وتنسيق الإسعافات خليفة مولاي وبحضور والي الولاية واللجنة الأمنية لمتابعة الأحداث ميدانيا والوقوف على تطورات الحرائق.

وأفادت ذات المصالح في بيان بانتشار رقعة الحرائق من أعالي جبال منطقة الروايشية إلى أعالي جبال منطقة تيزي غربا التي تتعرض لزحف ألسنة النار بسبب سرعة الرياح التي تهب على المنطقة وكثرة الأحراش والتضاريس الوعرة للمنطقة وصعوبة المسالك المؤدية إلى أماكن نشوب الحريق التي تعيق وصول شاحنات الإطفاء إليها.

وأشار المصدر ذاته إلى إجلاء بعض العائلات بعيدا من تلك المناطق التي أحاطت بها ألسنة النيران وسط الغابة عن الخطر ووضع تشكيلات إطفائية بالقرب من مساكن عائلات أخرى كإجراء وقائي تحسبا لأي طارئ محتمل.

وأضاف البيان إن فرق الحماية المدنية تعمل منذ ليلة البارحة دون توقف بحيث تواصل جهودها مع مختلف المتدخلين في مكافحة حرائق منطقة تيزي لتوقيف توسع رقعة الحرائق بهذه المنطقة، مع وصول شاحنة التزويد بالمياه والطاقة إلى القاعدة اللوجستية لتزويد مختلف مركبات الإطفاء للحماية المدنية والمركبات الأخرى المشاركة في العملية.

للإشارة فقد توسعت رقعة الحرائق التي تشهدها المنطقة في يومها الخامس إلى الجهة الغربية لمنطقة الروايشية لتصل أعالي جبال منطقة تيزي بالقرب من حي تيفلاس ببلدية تنس بسبب الرياح الشرقية القوية التي تتهب على المنطقة لتفتح بذلك مواقد جديدة مما استدعى طلب الدعم من ولايات تيبازة ومستغانم إلى جانب فرق غليزان وعين الدفلى الحاضرة منذ الوهلة الأولى وكذا فرق الإطفاء الجوية التي باشرت عملها لتوقيف هذا التوسع وحصر السنة النيران.