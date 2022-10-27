وهران: إنجاز سفينة بـ 36.6 مليون دولار لشركة "هيبروك"

قررت شركة " هيبروك للنقل البحري" الكائن مقرها بوهران عن منح مؤقت لصفقة لمجمع شركات صينية، تتعلق بتصميم وبناء ووضع تحت الخدمة والتوصيل لسفينة ناقلة للزفت بحمولة ما بين 6 آلاف إلى 7 آلاف طن، بقيمة 36.6 مليون دولار.

تضمن الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة تفاصيل لصالح المتعاهدين الذين شاركوا بالتراضي بعد الاستشارة في إطار تكملة المناقصة الدولية المفتوحة في سنة 2021، وبعد تقييم العروض المالية وفقا لمواد دفتر الشروط وقع اختيار المتعهد المجمع الصيني (شركة بيجين غاز أويل انفورماشيون تكنولوجي وشركة ووشو شيبار)، بقيمة تفوق 36 مليون دولار وآجال إنجاز السفينة وتسليمها في جانفي 2025.

تتكفل لجنة صفقات الشركة بدراسة طعون المعارضين للصفقة. وتدخل الصفقة ضمن استراتيجية الشركة لتدعيم طاقم السفن المخصص لنقل مادة الزفت، بحيث تتوفر الشركة على ناقلتين للزفت بحمولة 4577 طن لكليهما، وهو ما يسمح برفع قدرات النقل مع استلام السفينة الجديدة بحمولة تتراوح ما بين 6 آلاف و7 آلاف طن. كما تضم الشركة 5 سفن مختصة في نقل الغاز الطبيعي المميع الذي يمثل 41 بالمائة من نشاط الشركة و18 مليون متر مكعب أي 67 بالمائة من صادرات الغاز الطبيعي المميع من طرف الجزائر.

تمتلك الشركة 6 سفن لنقل غاز البترول السائل وسفينة لنقل المواد البترولية المكررة.

وتبين حصيلة الشركة لسنة 2020 المنشورة في موقع الشركة بأن رقم الأعمال بلغ 16435 مليون دج، منها 7819 مليون دج من الغاز الطبيعي المميع و6682 مليون دج غاز بترول سائل و1933 مليون دج كمواد بترولية مكررة.

للتذكير فإن رسو الصفقة على مجمع الشركات الصينية لصالح شركة " هيبروك" يترجم الديناميكية التي يعرفها قطاع الصناعات البحرية في دولة الصين بحيث يستحوذ على المرتبة الأولى عالميا في صناعة السفن بـ 47.7 بالمائة من حصص السوق العالمية بكمية 102.03 مليون طن إجمالي تعويضي لسنة 2021، حسب معطيات الجمعية الوطنية للصناعة البحرية في الصين.