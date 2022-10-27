مسؤول بمصنع "هيونداي" يتحدث عن أسعار السيارات

أكد عبد الرحمان بجاوي، مدير استراتيجي بشركة "تي.أم.سي" أن سعر سيارة "هونداي" سيكون في متناول الجميع، وتابع بالقول على هامش مراسم استئناف المركب لنشاطه، أن إعادة بعث نشاط مركب السيارات بتيارت والوحدتين التابعتين له بكل من فرندة غربي تيارت، وخميستي بولاية تيسمسيلت، سيخفف من الضغط الذي شهدته سوق السيارات مؤخرا، جراء غلق مركب تيارت، لمدة قاربت ثلاث سنوات.

وكشف المدير العام للمركب، خالد جاب الله، أن استئناف نشاط المركب بخط إنتاج واحد ينتج نوعا واحدا من سيارات العلامة ويتعلق الأمر بـ "أكسنت الجديدة"، على أن يتم تشغيل 7 خطوط لإنتاج 8 أنواع من نفس العلامة وتشغيل 780 عامل.