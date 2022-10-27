مصانع صغيرة لإنتاج لواحق سيارات "هيونداي"

أعلن عبد الرحمان بجاوي، مدير استراتيجي بشركة "تي.أم.سي"، عن قرب فتح مصنع صغير داخل مركب تيارت، لصناعة إطارات السيارات، المقاعد والأسلاك الكهربائية، يضاف إلى مصنع المكابح بالرويبة الذي تصل قدرته الإنتاجية إلى مليون قطعة سنويا، ويغطي حاجيات السوق الوطنية وينتج 17 نوعا من المكابح.

وتابع بجاوي بالقول خلال لقاء بالصحافة، اليوم، بمناسبة إعادة بعث نشاط مركب تيارت، أن وحدة خميستي بولاية تيسمسيلت التابعة للمركب التي ستشغل عددا من العمال، تختص في صناعة الأجزاء البلاستيكية التي تمثل 30 بالمائة من السيارة، متمثلة في لوح القيادة، المقابض والمقود، لافتا إلى أن إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للشركة من بينها وحدتي خميستي وتيارت، لصناعة لواحق السيارة "ستسمح بتحقيق صناعة حقيقية مستقلة بنسيج صناعي حقيقي".

وأشار بجاوي إلى أن نسبة الإدماج تتم على فترات، " لأن صناعة أجزاء أو قطع من السيارة لابد أن يتم باستغلال خبرة الشريك الكوري "هيونداي" "مذكرا أنه رابع مصنع في العالم لامتلاكه خبرة، التصنيع والتكنولوجيا.