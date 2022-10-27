حصيلة حوادث المرور في الـ 24 ساعة الأخيرة

توفي أربعة أشخاص وأصيب 156 آخرون بجروح في العديد من حوادث المرور سجلت بمناطق متفرقة من الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسبما أوردته اليوم الخميس حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 141 تدخل على إثر حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات وخلفت وفاة 4 أشخاص وإصابة 156 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم التكفل بالمصابين بعين المكان قبل نقلهم إلى المصالح الاستشفائية.

كما لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حريق شب في محرك قارب داخل مرآب بالمكان المسمى "حوش فاسي" ببلدية العاشور (الجزائر العاصمة).

من جانب آخر، تدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد عدة حرائق بكل من ولايات سكيكدة، الشلف، تيزي وزو، تلمسان، جيجل، تيسمسيلت، تيبازة، ميلة، سوق أهراس، بجاية وعين الدفلى تسببت في إتلاف 94 هكتارا من الغابات،95 هكتارا من الأدغال،75 هكتارا من الأحراش والحشائش، إلى جانب 800 حزمة تبن و 428 شجرة مثمرة.