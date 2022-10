Hyundai: création de PME pour la fabrication de composants

Le directeur de la stratégie de TMC, Abderrahmane Bedjaoui, a annoncé l’ouverture prochaine d’une usine au sein du complexe de Tiaret, pour la fabrication de pneus d’automobiles, de sièges et de fils électriques, en plus de l’usine de frein à Rouiba, produisant 17 types de frein et d’une capacité de production allant jusqu’à 1 million de pièces par an, capable de couvrir les besoins du marché national.