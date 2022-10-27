بلعابد يتحدث عن امتحان نهاية الطور الابتدائي

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، أن امتحان تقييم مكتسبات التلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي سيدخل حيز التنفيذ خلال السنة الدراسية الجارية.

وأوضح أن الهدف من امتحان تقييم مكتسبات التلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي، هو" التركيز على تشخيص مدى تحصيله للكفاءات المحددة في المنهاج وتحديد النقائص لديه قصد معالجتها".

وذكر الوزير أن هذا الامتحان في سياق المقاربة الجديدة، "لن يدخل في حساب معدل الانتقال إلى السنة الأولى من مرحلة التعليم المتوسط"، معتبرا أن مراجعة الامتحان في صيغته السابقة يهدف إلى "إدخال الفعالية البيداغوجية عليه وتحسين وظيفته في تقييم المكتسبات المرحلية للتلاميذ".

كما أشار، أن "هذا الامتحان التقييمي للمكتسبات سيحل محل امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي الذي تم التخلي عنه منذ السنة الدراسية المنصرمة عقب دراسة معمقة أثبتت عدم وجود جدوى بيداغوجية منه، فضلا عن الضغوطات النفسية التي كانت تحيط بالتلاميذ خلال هذا الامتحان".

وجدد بلعابد أن هذا النظام التقييمي، يدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة الدراسية الجارية 2022-2023، وهذا في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيما ما تعلق بإعادة النظر في منظومة الامتحانات المدرسية الوطنية.