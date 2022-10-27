بوتين: أمام البشرية طريقان

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام منتدى "فالداي" اليوم، على أن الأزمة الحالية تطال الجميع وأن البشرية أمام طريقان، مشيرا إلى أن العالم يتجه إلى عالم متعدد الأقطاب.

وطالت كلمة الرئيس الروسي، اليوم الخميس، في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" مختلف القضايا السياسية والاقتصادية الملحة التي يواجهها العالم، معتبرا أن الموقف في العالم يتوجه نحو السيناريو الأسوأ، حسب ما نقلت "روسيا اليوم".

ووفق ذات المصدر اتهم بوتين الغرب بإشعال الحرب في أوكرانيا وارتكاب عدد من الأخطاء المنهجية، مؤكدا أن "الأزمة تطال الجميع الآن وليس هناك أي أوهام.. أمام البشرية طريقان، إما المضي قدما نحو الانهيار أو العمل على نظام جديد معا".

وأكد الرئيس الروسي أن العالم يمر بنقطة تحول تاريخية هي الأخطر والأهم منذ الحرب العالمية الثانية،

وتابع :" فترة الهيمنة المطلقة للغرب على الشؤون العالمية تقترب من نهايتها".