العاصمة: حجز كمية كبيرة من المهلوسات والمخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، عن قضية حيازة قصد العرض للبيع مؤثرات عقلية ومخدرات من نوع القنب الهندي.

وأوضح بيان لذات المصالح، أنه تم حجز ما يقارب 180 ألف قرص من المؤثرات العقلية، 14 كيلوغرام من المخدرات من نوع القنب الهندي و81 غرام مخدرات صلبة من نوع إكستازي، بالإضافة إلى سيارة سياحية ودراجة نارية كانتا تستعملان في النقل وأربع هواتف نقالة.

وبعد إتمام جميع الإجراءات القضائية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء عن قضية التهريب الدولي للمؤثرات العقلية ذات المنشأ الأجنبي، النقل، التخزين، الحيازة لغرض العرض على الغير بطريقة غير شرعية للمخدرات والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.