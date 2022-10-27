عقوبات ضد باريس سان جيرمان بسبب فلسطين

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي باريس سان جيرمان بسبب لافتات رفعتها جماهيره أعربت فيها عن مساندتها للشعب الفلسطيني خلال مقابلة دوري أبطال أوروبا أمام نادي مكابي حيفا الصهيوني، أول أمس الثلاثاء

وحسب ما نقلت صحيفة "ليكيب" فإن الهيئة الكروية الأوروبية ستعاقب النادي الباريسي بسبب "استخدام الألعاب النارية" و"الرسائل الاستفزازية ذات الطابع العدواني" في مدرجات ملعب حديقة الأمراء.

وكانت جماهير باريس سان جيرمان قد رفعت عشرات الأعلام الفلسطينية الصغيرة خلال المقابلة، إضافة إلى لافتة رفعتها مجموعة "ألتراس باريس"، في بداية الشوط الثاني، كتب عليها "غزة موجودة، غزة تقاوم، فلسطين حرة".