افتتاح معهد إسلامي جزائري بالنيجر قريبا

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس بتيزي وزو، عن افتتاح معهد جزائري للتكوين المتخصص في العلوم الإسلامية قريبا بمدينة أغاداس بالنيجر.

وأوضح الوزير خلال إشرافه على انطلاق الدورة التكوينية المتخصصة لفائدة طلبة المعاهد الإسلامية، أن افتتاح هذا المعهد يندرج في إطار "المقاربة الجديدة لسياسة الجزائر التي تتجه أكثر نحو التكوين في الميدان الديني على غرار جميع المجالات".

وأضاف الوزير، أن هذا المعهد سيعمل على "الحفاظ على العلاقات مع جيراننا بهذا البلد ونشر فكر ديني وسطي" في المنطقة.