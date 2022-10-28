سيدي بلعباس: حجز أكثر من 50 ألف علبة من مسحوق حليب الأطفال

تمكن أفراد السرية الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بعلباس بالتنسيق مع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لعين البرد من حجز 50239 علبة من مسحوق حليب الأطفال موجهة للمضاربة.

وأوضحت، المكلفة بالإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس، اليوم الخميس، النقيب آمال مزهود أن حيثيات القضية تعود إلى نقطة مراقبة قام بها أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات حيث تم توقيف شاحنة على مستوى حاجز أمني بمنطقة عين البرد، وبعد تفتيشها ومراقبة الوثائق تبين أنها محملة بمسحوق حليب الأطفال الموجه للمضاربة.

وأضاف ذات المصدر أنه تم توقيف سائق الشاحنة واقتياده إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين البرد حيث أفضت التحقيقات معه إلى توقيف ثلاثة أشخاص متورطين.

وأشار ذات المصدر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم.