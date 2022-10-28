طرق علاج السعال الجاف منزلياً

نادراً ما يكون السعال الجاف العرضي مدعاة للقلق، لكن السعال المستمر يمكن أن يشير إلى حالة طبية كامنة قد تكون أكثر خطورة؛ ما يستلزم الحصول على العلاج والرعاية الطبية.



السعال الجاف أو الخشن أحياناً هو سعال لا ينتج عنه أي بلغم أو مخاط. قد يسبب السعال الجاف إحساساً بالدغدغة والحساسية في الصدر، وغالباً ما يكون بسبب تهيُّج الحلق.



كثيراً ما يشير الأطباء إلى السعال الجاف على أنه سعال غير مُنتج. وعلى النقيض من ذلك فإن السعال الرطب أو المنتج ينتج عنه البلغم، الذي يساعد على تطهير الممرات الهوائية من المهيجات.



يصنف الأطباء أيضاً السعال على أنه إما حاد أو مزمن، يعتبر السعال مزمناً إذا استمر لأكثر من 8 أسابيع متواصلة، وفقاً لجمعية الرئة الأمريكية.



وفقاً للمسبب الرئيسي للحالة، هناك خيارات متعددة لعلاج السعال الجاف. وقد تُحسِّن بعض العلاجات المنزلية من أعراض الشخص، وتتضمن ما يلي بحسب موقع Medical News Today للطب:



1– مص أقراص الحلق الملطِّفة: تحتوي أقراص الحلق والمستحلبات على مكونات مثل العسل والمنثول والأوكالبتوس، والتي قد تخفف التهيج وتقلل من السعال.



2– الترطيب: شرب الكثير من الماء يساعد الجسم على البقاء رطباً، ما يعزز الصحة العامة، يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تليين المخاط، والذي يمكن أن يساعد المصابين بعدوى الجهاز التنفسي أو التنقيط الأنفي.



3– تناول أدوية السعال: قد تقلل مثبطات السعال التي تصرف بدون وصفة طبية، والتي تحتوي غالباً على ديكستروميثورفان، من رد فعل السعال لدى الشخص.



4– رفع الرأس أثناء النوم: النوم مع رفع الجزء العلوي من الجسم يمكن أن يساعد في تقليل أعراض التنقيط الأنفي الخلفي والارتجاع المعدي المريئي.



5– أخذ حمام ساخن: قد يخفف الماء الدافئ والبخار من جفاف الحلق وتهيجه.



مشروبات طبيعية لعلاج السعال الجاف



تناول الماء الساخن بالعسل: يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا، ويمكن أن يساعد أيضاً في تغطية الحلق بمادة مهدئة؛ ما يُسهم في تخفيف الالتهاب.

مشروب الكركم: يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركّب قد تكون له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا. كما قد يكون مفيداً أيضاً للعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك السعال الجاف.



مشروب الزنجبيل: يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات. وقد ثبت أيضاً أنه مصدر موثوق به لتقوية جهاز المناعة وتخفيف الألم وعدم الراحة.



مشروب النعناع: يحتوي النعناع على المنثول الذي يساعد على تخدير النهايات العصبية في الحلق، التي تتهيّج بسبب السعال، سواء الجاف أو المخاطي. كما قد يخفف الألم ويقلل من الرغبة في السعال والكحة.



يساعد النعناع أيضاً في تقليل الانسداد الأنفي، بالإضافة إلى أنه يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.



أما في حال لم تُجدِ هذه البدائل بأي نتيجة مع نوعية السعال الجاف الذي تعاني منه، فقد يكون من الضروري استشارة طبيب الصدر المتخصص، لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الحالة، وعلاجها بشكل جذري.