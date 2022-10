إصدار "أندرويد" مخصص للهواتف الضعيفة

أعلنت غوغل عن إصدار جديد من أنظمة Android 13 Go ، سيكون مناسبا للعمل مع الهواتف والأجهزة الذكية ذات المواصفات التقنية الضعيفة نسبيا.



وأشار الخبراء في الشركة إلى أن إصدار Android 13 Go أقرب ما يكون من حيث المواصفات إلى إصدارات Android الحديثة الكاملة، لكنه يمتاز عن الإصدارات المخففة السابقة بواجهات تشغيل مختلفة، كما أن إعدادات التحديث الخاصة به ستصل إلى المستخدم مباشرة عبر متجر Google Play.



ويمتاز الإصدار الجديد بإمكانية تحديث إعدادات الأمان مباشرة عبر Google Play أيضا، أي أن المستخدم غير مضطر لأن تصدر غوغل تحديثا خاصا بتلك الإعدادات، فضلا عن أنه يتوافق مع مفهوم Material You وهذا يعني أيضا القدرة على جعل ألوان عناصر واجهات التشغيل تتكيف مع ألوان الخلفيات المستخدمة في الهاتف.



