مجلس الأمن يمدد لـ "المينورسو" في الصحراء الغربية

مدد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" عاما إضافيا، وذلك حتى 31 أكتوبر 2023، حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وصوتت لصالح التمديد 13 دولة (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، النرويج، الغابون، غانا، الإمارات العربية المتحدة، الهند، ألبانيا، إيرلندا، المكسيك والبرازيل)، وامتنع بلدان عن التصويت هما كينيا وروسيا، فيما لم يعارض القرار أي بلد.

وحث مجلس الأمن الذي "يدعم بالكامل" جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي، على تيسير المفاوضات للتوصل إلى تسوية لمسألة الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.

وفي السياق، دعا المجلس في قراره 2654 (2022) إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام، دون شروط مسبقة وبحسن نية، بهدف "التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول من الطرفين بما يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية"، يضيف موقع الأمم المتحدة.

ويأتي قرار التمديد بعد عقد مجلس الأمن أربع جلسات خلال الشهر الحالي بشأن النزاع القائم بين الصحراء الغربية والمغرب، قدم خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، تقريره. كما تلقى أعضاء المجلس خلال المشاورات حول قضية الصحراء الغربية عرضا حول التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كان من بين أبرز توصياته تمديد ولاية "مينورسو" لسنة أخرى، حتى 31 أكتوبر 2023. واعتبر تقرير غوتيريش أن "مينورسو" شاهد على إرادة منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول وفقا للقرارات ذات الصلة.