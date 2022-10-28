"إصلاحات الرئيس تضع المستثمر تحت مظلة القانون وليس الإدارة"

ثمن رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي، القرارات والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أول أمس، خاصة ما تعلق بإعادة بعث نشاط المناطق الصناعية وضبط وضعية مناطق النشاطات ومرافقة أصحاب الأفكار والمبادرات. واعتبر عقلي أن "ما يصدر عن الرئيس سيعيد الثقة أكثر في المتعاملين ويضعهم في مسار تحميه الإرادة السياسية والإطار القانوني المستدام وليس القرارات الإدارية".

اعتبر سامي عقلي، في تصريح لـ"الخبر" على هامش لقاء رجال أعمال الكنفدرالية مع نظرائهم بعاصمة كوت ديفوار أبيدجان، أن ما صدر من توجيهات رئاسية بخصوص "تحريك الاقتصاد الوطني لجلب الاستثمار الحقيقي المنتج وليس بالقرارات الإدارية" يترجم "حقيقة الإرادة القوية للرئيس تبون في تسيير الشأن الاقتصادي بالجزائر وفق مقاربة اقتصادية قائمة على مرافقة المستثمرين ميدانيا، وهي إرادة بدأها الرئيس قبل عامين حينما حرص على حلحلة كل المشاكل والعراقيل التي تصادفهم"، مؤكدا أن "هذا ما أعاد وسيعيد الثقة أكثر في المتعاملين ويضعهم في مسار تحميه الإرادة السياسية والإطار القانوني المستدام".

ويجزم عقلي بأن ما صدر من قرارات ومن ترسانة قانونية تأكيد للإرادة القوية للرئيس تبون من أجل الدفع بالاقتصاد الجزائري نحو الوجهة الصحيحة ودليل قوي على حرصه على وضع أسس لإنجاح التزاماته للإقلاع الحقيقي. وبرأي عقلي أن ما يجري العمل به "مؤشر على أن الرئيس لديه نظرة متجددة للشأن الاقتصادي وأنه يعمل جاهدا على إبعاده عن أي مقاربة إدارية وإنما يضعه في إطار المقاربة الاقتصادية.. ". وتابع في هذا الشأن: "كل ذلك رسائل قوية للذهاب إلى التجسيد وهو ما يبعده عن دائرة "الأرقام الإدارية.. وهو استكمال لمسار شاق بدأ برفع التجميد عن الاستثمار ومرافقة حاملي المشاريع".

فالرئيس تبون يبرز عقلي "يحرص على تحقيق كل الالتزامات التي جاء بها منذ وصوله إلى سدة الرئاسة، وهو ماض في تجسيد الكثير من الاقتراحات التي طرحتها منظمات أرباب العمل الجزائريين التي أشركت في إعداد خطة الإصلاح الاقتصادي وبعض النصوص القانونية المعتمدة مؤخرا، وهو ما يحسب له، فالمتعاملون الوطنيون قدموا اقتراحات تمت الاستجابة لها وأتت بثمارها وستكون مجيدة في المستقبل".

وفي تعليقه حول تشديد الرئيس على "أن العبرة ليست بكثرة استحداث المناطق الصناعية، بل بجدواها الاقتصادية.."، يبرز رئيس "الكابسي" أن هذا "يعكس مقاربة الرئيس الميدانية ويندرج ضمن مسار التحول من التنظير إلى التطبيق". ويرى عقلي أن ما يصدر من توجيهات سامية يجعل الأمور تجري في الاتجاه الصحيح والمؤشرات إيجابية جدا بعد استكمال الإطار القانوني وإصلاح التشريعات ووضع نصوص قانونية تطبيقية لقانون الاستثمار، عكس ما كان سائدا في وقت سابق، حيث كانت القوانين منقوصة من النصوص التطبيقية لسنوات طويلة، الأمر الذي كبح المبادرة الاقتصادية.

وبرأي عقلي فإن الظروف قد تهيأت فعلا من أجل "تحريك الاقتصاد الوطني"، خاصة بعدما استكملت الحكومة برنامج الرئيس المتعلق بالحوكمة عن طريق التشريعات ومنها قانون إنشاء المناطق الحرة وقانون الاستثمار الجديد ومزاياه وآفاقه الواعدة وأيضا وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية حيز الاستغلال قبل أيام، وفي نظر محدثنا فإنها "مؤسسة ستكون ضامنة للشفافية والسرعة في معالجة ملف الاستثمار تحت وصاية الوزارة الأولى"، وهو أمر مهم جدا بالنسبة للمتحدث، ناهيك عما تضمنته الوكالة من إصلاحات محفزة للمستثمر المحلي والأجنبي. وفيما يخص "السماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية" أوضح رئيس الكنفدرالية أن هذا القرار جريء ويستند أساسا إلى الدستور الجزائري الذي يضمن للمستثمر هذا الامتياز، ويأتي أيضا ليجسد توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون في آخر لقاء له مع الحكومة والولاة الشهر الماضي.

كما أنه تذكير بمواد الدستور الذي لا يفرق بين القطاعين الخاص والعام في مجال النشاط الاقتصادي وخلق الثروة، وبهذا يوضح عقلي "فإن تمكين القطاع الخاص من إنشاء مناطق نشاط بمثابة ثورة في مجال تعزيز الثقة.. ويجسد التوجه المعلن عنه بوضع تنظيم جديد وعميق تكون فيه الدولة مرافقة لأصحاب الأفكار والمبادرات بعيدا عن الريع والربح السريع، كما ساد سابقا..".

وبهذا، يفيد محدثنا بأن مناخ الاستثمار سيتعزز بعناصر قوة وثقة بناء على التوجيهات الأخيرة للرئيس في مجلس الوزراء. فالمستثمر، يتابع عقلي، "يضع كل إمكانياته لإنشاء منطقة حرة تحت قوة القانون وليس تحت سلطة الإدارة"، وهي رسالة "ممتازة تحسب للرئيس وهي من صميصم اقتراحات أرباب العمل الجزائريين منذ أكثر من عشرين سنة".

سألت "الخبر" سامي عقلي حول مطلب التمليك لهذه المناطق مستقبلا بعد الشروع في إنشائها من طرف الخواص؟ فقال إن كل ما يصدر من تشريعات وما يتخذ من قرارات يمهد لصيغة مثالية لتمليك العقارات الصناعية لمستغليها الحقيقيين. وأوضح في هذا الشأن: "مسألة التمليك مركزية في هذا الإطار وكل ما تقرر يؤسس لقاعدة منطقية وقانونية لوضع كل المناطق المستحدثة من طرف الخواص ضمن أملاك مؤسساتهم وفقا لشروط معينة، كأن يوثق العقد باسم المؤسسة بشروط أخرى ومنها عدم الإهلال بالمخططات ووضع العقار في وجهة أخرى". وقال أيضا: "فالمستثمر الذي يحترم دفاتر الشروط ثم يستثمر لإنشاء منطقة نشاط يكون مؤهلا للاستفادة من تسهيلات التمليك تلقائيا". وأضاف: "هناك تجاوب وتوجه حقيقي في هذا الإطار".

وفيما يتعلق "باستحداث فوري لبطاقة تقنية حول وضعية كل المناطق الصناعية بالولايات، من حيث النشاط والملكية العقارية"، يشير عقلي إلى أنها "مسألة بالغة الأهمية لتقويم بعض المشاكل التي تحيط بمناطق النشاط، خاصة ما تعلق بضعف البنى التحتية ونقص المرافق الحيوية وشبكات الطرقات وشبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه والطاقة والأمن ومختلف ضروريات الاستثمار الآمن والناجح".