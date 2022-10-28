إخماد حريق مهول بالبويرة

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، من إخماد حريق مهول ببقاص، أتى على مساحة واسعة من الغابات والأشجار المثمرة والأحراش.

وتدخلت ذات المصالح لإخماده يوم أمس على الساعة 13سا 24د ممثلة في الوحدة الثانوية قادرية، ونظرا لخطورة الحريق تم تدعيم الاسعافات بوحدة القطاع عمر والوحدة الرئيسية تحت قيادة مدير الحماية المدنية.

وتواصلت العملية مع وضع فرق لحماية الساكنة، تمت بفضل الجهود الجبارة السيطرة التامة على الحريق والتحكم فيه ونظرا لصعوبة المسالك والمنطقة ذات التضاريس الوعرة تم رسم خطة تدخل محكمة باشر المتدخلون في تطبيقها على الساعة 04 فجرا بتشكيل فرق للمشاة تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية البويرة المقدم بوشريفي ناصر رئيس الوحدة الرئيسية، رئيس مصلحة الحماية العامة، رئيس مصلحة الإدارة والإمداد، ورئيس الوحدة الثانوية قادرية، وتم إخماد الحريق نهائيا على الساعة السابعة صباحا