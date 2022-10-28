حجز أجهزة ومعدات تقنية حساسة بالمدية

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمدية من حجز عدد معتبر من معدات وأجهزة تقنية حساسة متمثلة في كاميرات مراقبة صغيرة الحجم ومختلف الأنواع خفية بأحد المحلات التجارية وسط مدينة المدية وبطريقة غير قانونية.

وقائع القضية تعود إلى استغلال معلومات وصلت إلى علم الضبطية القضائية تفيد بتواجد صاحب أحد المحلات التجارية يقوم ببيع والمتاجرة بطريقة خفية وغير مشروعة لأجهزة تقنية حساسة متمثلة في كاميرات مراقبة صغيرة الحجم ومموهة على شكل أقلام، مصابيح، مقابض كهرباء بالإضافة إلى ميكروفونات تسجيل الصوت صغيرة الحجم قد يتم استغلالها لأغراض مشبوهة.

وبعد تفتيش المحل بموجب إذن تفتيش صادر عن وكيل الجمهورية حيث تم ضبط 69 جهاز وكاميرات مراقبة كانت مخبأة بالمحل دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ودون تسجيل تجاري مصدرها التهريب.

وتم فتح تحقيق ضد المشتبه فيه عن قضية جنحة تهريب وحيازة معدات وأجهزة حساسة بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، ممارسة نشاط تجاري مقيد دون القيد في السجل التجاري مع مخالفة مراسيم والقرارات الإدارية، وتم إيداع المحجوزات لدى الجمارك المؤهلة قانونا.