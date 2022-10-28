إدانة مضارب بالسجن النافذ في الجلفة

أصدرت يوم الخميس، محكمة مسعد بولاية الجلفة حكما بسبع سنوات سجنا نافذا ضد شخص عن جنحة المضاربة غير المشروعة، حسبما ورد في بيان لنيابة الجمهورية لذات المحكمة.

وأوضح نفس المصدر أنه تمت متابعة المتهم وفقا لإجراءات المثول الفوري ليتم الحكم عليه بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بـ (01) مليون دج بجنحة "المضاربة غير المشروعة في مشتقات الحبوب".

ويأتي هذا الحكم طبقا للمادتين 12 و13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، وذلك في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.