لهذا السبب تراجعت أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 1.5 بالمائة، بعد أن وسعت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، قيودها لمواجهة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من الانخفاض يتجه النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية بفعل مخاوف نقص الإمدادات قبل دخول قرار أوروبا بحظر واردات النفط الروسية حيز التنفيذ.

وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.14بالمائة، إلى 95.85 دولارًا للبرميل. كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.48 بالمائة إلى 87.76 دولارًا للبرميل.

ويتجه كلا العقدين القياسيين لتحقيق ارتفاع أسبوعي، إذ يسير خام برنت لتحقيق مكاسب بأكثر من 2 بالمائة، فيما يتجه غرب تكساس الوسيط للارتفاع بأكثر من 3بالمائة.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على ارتفاع بأكثر من 1 بالمائة، مع التفاؤل بشأن الطلب وزيادة صادرات الخام الأمريكية.