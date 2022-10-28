31 قتيلا في فيضانات الفيليبين

أسفرت الفيضانات وانزلاقات التربة عن مقتل 31 شخصا في جنوب الفيليبين حيث تهطلت أمطار غزيرة قبيل وصول عاصفة، وفق ما أفاد مسؤول الدفاع المدني المحلي اليوم الجمعة.

وتسببت العاصفة بفيضانات جرفت معها الأشجار والصخور والوحل خلال الليل في العديد من البلدات والمدن الريفية بمعظمهما في محيط كوتاباتو التي تعد 300 ألف نسمة وتقع على جزيرة مينداناو.

وفاجأ ارتفاع منسوب مياه الفيضانات العديد من السكان، وفق ما ذكر مسؤول الدفاع المدني في المنطقة نجيب سيناريمبو.

وقال لفرانس برس إن "المياه تسربت إلى المنازل قبل الفجر"، مؤكدا ارتفاع حصيلة القتلى في المناطق التي ضربتها الفيضانات إلى 31 شخصا بعد تسجيل سقوط 13 قتيلا في وقت سابق.

وعثر عناصر الإنقاذ على 16 جثة في داتو أودين سينسوات، وعلى 10 جثث في داتو بلاه سينوسات وخمس جثث في بلدة أوبي، حسبما صرح لصحافيين.

وأشار إلى أن عناصر فرق الإغاثة الذين عملوا على متن قوارب مطاطية أنقذوا بعض الأشخاص من على أسطح عدد من الأبنية.