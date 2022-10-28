أبرز 20 نجما يغيبون عن مونديال قطر

تظل مسابقة كأس العالم، بوصفها التظاهرة الرياضية الأعظم، حلما يراود كل اللاعبين في العالم، لكن كثيرا من نجوم كرة القدم ممن يتألقون في الدوريات الأوروبية الكبرى خاصة ويصنعون ربيع أنديتهم سيكونون خارج مونديال قطر 2022، بعد أن رافقهم الفشل مع منتخباتهم في مشوار التصفيات.

وفي انتظار بدايته يوم 20 نوفمبر المقبل، سيحرم عشاق كرة القدم ومتابعو مونديال قطر من مشاهدة أكثر من 50 لاعبا يشكلون "مجموعة النجوم الغائبين عن النهائيات".

وكشف تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية عن قائمة لأبرز نجوم كرة القدم الذين لن يخوضوا المونديال.

وفيما يلي قائمة بأبرز 20 لاعبا لن يشاركوا في قطر 2022:

رياض محرز

كان بطل إفريقيا 2019، ومحاربي الصحراء كانوا على قاب قوسين أو أدنى من التأهل لمونديال 2022، لكن هدف كارل إيكامبي في شباك الحارس مبولحي كان قاصما ليحكم على محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وزملائه بالغياب عن النهائيات.

محمد صلاح

في ظرف شهرين وتحديدا بين فيفري ومارس 2022، خسر منتخب مصر نهائي أمم إفريقيا وتذكرة التأهل لكأس العالم قطر 2022، وذلك أمام المنافس ذاته المنتخب السينغالي ليكون هداف ليفربول الإنجليزي صلاح أبرز غائب عن المونديال.

إيرلينغ هالاند

لا يمكن لمتابعي نجم مانشستر سيتي الإنجليزي مشاهدة "الروبوت" هالاند الذي فشل في قيادة منتخب النرويج للصعود للمونديال وغادر السباق منذ الدور الأول بعد حلول منتخب بلاده في المركز الثالث للمجموعة السابعة.

جيان لويغي دوناروما

كان انسحاب منتخب إيطاليا من سباق تصفيات المونديال من المفاجآت المدوية لتصفيات منطقة أوروبا، حيث خسر بطل الأورو 2020 أمام مقدونيا الشمالية في الوقت القاتل 1ـ0، ليخيم الحزن على مدرجات ملعب باليرمو وكامل إيطاليا، في حين كان دوناروما حارس باري أكثر المتحسرين على الغياب عن النهائيات.

توج دوناروما مع منتخب إيطاليا بكأس أمم أوروبا 2020 لكنه عجز عن قيادته للتأهل لمونديال قطر (رويترز)

ماركو فيراتي

على غرار دوناروما، كان ماركو فيراتي زميله في منتخب الأزوري وباريس سان جرمان واحدا من أبرز النجوم الذين سيشاهدون مونديال قطر عبر شاشة التلفاز.

فيديريكو كيازا

سيتأجل حلم فيديريكو كيازا، نجم يوفنتوس الإيطالي ونجل النجم السابق لإينريكو كيازا، في خوض المونديال على الأقل 4 سنوات أخرى بعد فشل إيطاليا في تصفيات أوروبا المؤهلة لقطر.

جورجينهو

فشل متوسط ميدان تشلسي في تسجيل ركلة جزاء كانت تبدو حاسمة لضمان صعود إيطاليا للمونديال، وذلك أمام سويسرا في الدور الرئيسي، وحكم على إيطاليا وعلى نفسه باللجوء لمباريات الملحق قبل الإقصاء المدوي أمام مقدونيا الشمالية.

مارتن أوديغارد

على غرار زميله هالاند، سيكون أوديغارد متوسط ميدان أرسنال الإنجليزي ومنتخب النرويج واحدا من النجوم الغائبين عن قطر 2022.

لويس دياز

سطع نحم دياز مع ليفربول الإنجليزي بسرعة وأصبح ركيزة في ناديه، لكنه عجز عن خوض أول مونديال في رصيده مع منتخب كولومبيا بعد إنهاء تصفيات منطقة أميركا الجنوبية في المركز السادس.

وبجانب دياز، سيكون خوان كوادرادو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، ورادميل فالكاو مهاجم فاليكانو الإسباني، اللذان شاركا في نهائيات 2014 و2018، خارج سباق مونديال قطر.

دانيال برافو وأرتورو فيدال

يغيب منتخب الشيلي عن نهائيات كأس العالم بعد مشوار مخيب في تصفيات "كومنبول"، وسيغيب تبعا لذلك دانيال برافو حارس مرمى بيتيس الإسباني وأرتورو فيدال متوسط ميدان فلامنغو البرازيلي عن النهائيات.

يان أوبلاك

يعد حارس أتلتيكو مدريد الإسباني واحدا من أفضل حراس المرمى في العالم، ومع ذلك سيكون خارج سباق كأس العالم بعد حلول منتخب بلاده سلوفينيا في المركز الرابع لتصفيات منطقة "أوروبا" للمونديال لحساب المجموعة الثامنة.

دافيد ألابا

يعتبر مدافع ريال مدريد، ونجم بايرن ميونخ السابق من أفضل المدافعين في العالم، لكن مسيرته مع منتخب النمسا لم تتوج ولو لمرة بالتأهل لكأس العالم.

فرانك كيسي

انسحب منتخب كوت ديفوار من تصفيات كأس العالم الخاصة بمنطقة إفريقيا منذ الدور الثاني بعد منافسة شديدة مع المنتخب الكامروني، انتهت لمصلحة الأسود أمام الفيلة.

فيكتور أوسيمين

مهاجم نابولي الإيطالي كان قريبا من التأهل للمونديال مع منتخب نيجيريا، الذي خسر بطاقة العبور لمصلحة منتخب غانا في أعقاب مباراة الملحق.

ميلان شكرنيار

فشل منتخب سلوفاكيا في الصعود للمونديال بعد أن حل في المركز الرابع من المجموعة الثامنة لتصفيات منطقة أوروبا.

هاكان أوغلو

نجح منتخب تركيا في الصعود لمباريات الملحق المؤهلة، لكنه خرج في نصف النهائي أمام البرتغال ليضيع حلم هاكان أوغلو مهاجم أنتر ميلانو الإيطالي في خوض النهائيات.

ستيفان سافيتش

كانت تصفيات مونديال قطر 2022 آخر فرصة لمدافع أتلتيكو مدريد ومنتخب الجبل الأسود ستيفان سافيتش البالغ من العمر 31 عاما، لكن أحلامه في الصعود للمونديال تبددت منذ الدور الأول.