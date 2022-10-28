الكويت تفي بوعدها

حل، وزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح، لترؤس وفد دولة الكويت المشارك ابتداء من الغد السبت في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على شروع وزراء الخارجية العربية، بالقدوم إلى الجزائر تحسبا للاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية.

وبهذا تكون السلطات العليا لدولة الكويت الشقيقة قد وفت بوعدها حيث التزمت بأن تكون أول الوافدين الى الجزائر وآخر المغادرين منها، في انتظار وصول رئيس وفد دولة الكويت على مستوى القمة، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير وولى عهد دولة الكويت.