إنقاذ ثلاثة مختنقين بالغاز في المدية

أنقذت إسعافات الحماية المدنية لولاية المدية ليلة البارحة ثلاثة مختنقين بالغاز بمنزلهم الواقع بحي الكوالة بمدينة المدية.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها، إن إسعافات المركز المتقدم ببزيوش، تدخلت في حدود الساعة التاسعة ليلا ودقيقتين (21:02)، من أجل إسعاف وإنقاذ ثلاثة مختنقين بالغاز بحي الكوالة في بلدية ودائرة المدية.

وأضاف نفس المصدر إن الضحايا الثلاثة إناث تتراوح أعمارهن ما بين أربع سنوات و55 سنة، وجدن وهن يعانين من ضيق في التنفس جراء استنشاقهن لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، حيث تم اسعافهن ونقلهن إلى مستشفى المدية.