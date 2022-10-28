ميلة: وفاة طفل دهسه قطار لنقل البضائع بالتلاغمة

توفي طفل دهسه قطار لنقل البضائع صبيحة اليوم الجمعة بحي أولاد سمايل الواقع ببلدية تلاغمة في ولاية ميلة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان بأن إسعافات وحدتها الثانوية بالتلاغمة تدخلت صباح هذا الجمعة على الساعة التاسعة (09:00) بحي أولاد سمايل ببلدية ودائرة التلاغمة، لأجل حادث مميت تمثل في دهس قطار لنقل السلع للطفل (غ. م) البالغ من العمر14 سنة كان فاقدا للوعي له كسور بالأطراف السفلية وخدوش بالوجه، قدمت له الإسعافات الأولية اللازمة ونقل على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات بالتلاغمة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة حسب تصريح طبيب العيادة.